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Эрмитаж запустил онлайн-экскурсии в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте»
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    Эрмитаж запустил онлайн-экскурсии в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте»

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    Эрмитаж запустил онлайн-экскурсии в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте»

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге запустил онлайн-экскурсии в социальной сети «ВКонтакте».

    Первая онлайн-экскурсия, реализованная в рамках проекта Hermitage Online, прошла сегодня 16 апреля. Трансляция, посвященная монтажу выставки «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех», велась в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

    Ведущие онлайн-экскурсии Эмилия Кабакова и заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков посетили Красный вагон и показали зрителям готовые инсталляции.

    Планируется, что в рамках следующих онлайн-экскурсий зрители смогут увидеть, как идет монтаж и демонтаж выставок, побывают в Висячем саду и заглянут в гости к реставраторам.

    Автор: Алексей Громов
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