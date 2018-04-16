Эрмитаж запустил онлайн-экскурсии в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте»

Санкт-Петербург, 16 апреля. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге запустил онлайн-экскурсии в социальной сети «ВКонтакте».

Первая онлайн-экскурсия, реализованная в рамках проекта Hermitage Online, прошла сегодня 16 апреля. Трансляция, посвященная монтажу выставки «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех», велась в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Ведущие онлайн-экскурсии Эмилия Кабакова и заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков посетили Красный вагон и показали зрителям готовые инсталляции.

Планируется, что в рамках следующих онлайн-экскурсий зрители смогут увидеть, как идет монтаж и демонтаж выставок, побывают в Висячем саду и заглянут в гости к реставраторам.