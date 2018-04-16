Движение судов по каналу Грибоедова в Петербурге ограничат на время ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 16 апреля. Навигация на канале Грибоедова в центре Санкт-Петербурга будет ограничена на период проведения ЧМ-2018.

Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные заместителя председателя Комитета по транспорту Алексея Львова, ограничения навигации на канале Грибоедова коснуться туристических теплоходов.

Подчеркнем, что ограничения движения по другим рекам и каналам власти города в настоящий момент не рассматривают.

Напомним, станцию петербургского метро «Новокрестовская» испытают на неделю позже после устранения недочетов, выявленных при проведении комиссией экспертизы.