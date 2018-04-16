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Движение судов по каналу Грибоедова в Петербурге ограничат на время ЧМ-2018
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    Движение судов по каналу Грибоедова в Петербурге ограничат на время ЧМ-2018

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    Движение судов по каналу Грибоедова в Петербурге ограничат на время ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Навигация на канале Грибоедова в центре Санкт-Петербурга будет ограничена на период проведения ЧМ-2018.

    Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные заместителя председателя Комитета по транспорту Алексея Львова, ограничения навигации на канале Грибоедова коснуться туристических теплоходов.

    Подчеркнем, что ограничения движения по другим рекам и каналам власти города в настоящий момент не рассматривают.

    Напомним, станцию петербургского метро «Новокрестовская» испытают на неделю позже после устранения недочетов, выявленных при проведении комиссией экспертизы.

    Автор: Алексей Громов
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