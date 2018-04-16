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Столкновений не было: директор Исаакиевского собора заявил об отсутствии конфликтов с РПЦ
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    Столкновений не было: директор Исаакиевского собора заявил об отсутствии конфликтов с РПЦ

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    Столкновений не было: директор Исаакиевского собора заявил об отсутствии конфликтов с РПЦ

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» в Петербурге заявил, что конфликтов с руководством Русской православной церкви не было.

    Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на выступление директора учреждения Юрия Мудрова, который комментировал  реставрационные работы в соборе. Он отметил:

    «Никаких не то что столкновений, а даже каких-то неприятных ситуаций у нас с церковным руководством не было и, я думаю, что не будет. В любом случае, надо пытаться искать точки соприкосновения, которые были бы на пользу всему обществу, а не отдельным группам населения с той или с другой стороны».

    Мудров отметил, что РПЦ не подала заявку на передачу Исаакиевского собора, комментируя вопрос об актуализации данного вопроса после чемпионата мира по футболу.

    Автор: Алексей Громов
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