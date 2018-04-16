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Власти Петербурга обещают до 2019 года сдать в эксплуатацию все долгострои
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    Власти Петербурга обещают до 2019 года сдать в эксплуатацию все долгострои

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    Власти Петербурга обещают до 2019 года сдать в эксплуатацию все долгострои

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Власти Санкт-Петербурга планируют ввести в эксплуатацию около 30 многоквартирных домов в 2018 году.

    Соответствующую информацию передают «Народные Новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

    Семь адресов из петербургского списка долгостроев готовят к вводу в эксплуатацию в настоящее время. Госстройнадзор проводит проверки и формирует необходимые пакеты документов.

    «В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 30 многоквартирных жилых домов … на 10 158 квартир», — сообщил аппарат вице-губернатора Игоря Албина.

    Власти Санкт-Петербурга отметили, что все долгострои планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году.

    Автор: Алексей Громов
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