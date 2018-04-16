Петербург вошел в международный рейтинг мегаполисов со стремительно дорожающим жильем

Санкт-Петербург, 16 апреля. Санкт-Петербург вошел в список мегаполисов со стремительно дорожающим жильем.

Соответствующую информацию передает «Инфореактор» со ссылкой на данные, опубликованные экспертами международной консалтинговой компании Knight Frank. Сотрудники Global Residential Cities Index поставили на 107-е место мирового рейтинга индекса цен на жилье.

Так, в Северной столице растет цена за квадратный метр недвижимости, показатели динамики составляют 1,2%. Отметим, что Москва расположилась на 119-ом месте с показателем в 0,2%. Также эксперты прогнозируют, что к концу 2018 года в Петербурге ожидается рост цен на 10-15%.