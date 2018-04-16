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Четыре моста разведут в Петербурге в ночь на вторник
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    Четыре моста разведут в Петербурге в ночь на вторник

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    Четыре моста разведут в Петербурге в ночь на вторник

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Четыре моста разведут в Петербурге в рамках открытия сезона навигации.

    Соответствующую информацию передают городские издания со ссылкой на данные исполняющего обязанности капитана бассейна администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей Аркадия Биргера.

    Так, Биржевой, Благовещенский, Дворцовый и Тучков мосты разведут первыми в сезон навигации в ночь на 17 апреля. Биржевой мост будет недоступен в период с 01:00 до 04:55 часов утра, Благовещенский — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00, Дворцовый — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, а Тучков — с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55.

    Автор: Алексей Громов
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