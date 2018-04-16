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Петербургские активисты начали инвентаризацию обрубленных деревьев
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    Петербургские активисты начали инвентаризацию обрубленных деревьев

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    Петербургские активисты начали инвентаризацию обрубленных деревьев

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга призывают фотографировать обрубленные деревья и публиковать снимки в соответствующей группе в социальной сети.

    Активисты движения «Красивый Петербург» в группе в социальной сети «В Контакте» собирают фотографии обрубленных деревьев. Неравнодушных горожан просят указать в описании к снимку дерева адрес, информацию о проведенных работах и название дерева.

    Координатор движения сообщает, что сбор информации поможет избежать массовой гибели деревьев в городе.

    Напомним, активист предлагает жителям Санкт-Петербурга присоединиться к экологическому челленджу «Убирайка».

    Автор: Алексей Громов
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