Петербургские активисты начали инвентаризацию обрубленных деревьев

Санкт-Петербург, 16 апреля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга призывают фотографировать обрубленные деревья и публиковать снимки в соответствующей группе в социальной сети.

Активисты движения «Красивый Петербург» в группе в социальной сети «В Контакте» собирают фотографии обрубленных деревьев. Неравнодушных горожан просят указать в описании к снимку дерева адрес, информацию о проведенных работах и название дерева.

Координатор движения сообщает, что сбор информации поможет избежать массовой гибели деревьев в городе.

Напомним, активист предлагает жителям Санкт-Петербурга присоединиться к экологическому челленджу «Убирайка».