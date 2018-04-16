В Петербурге 30 долгостроев планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году

Санкт-Петербург, 16 апреля. Семь адресов из петербургского списка долгостроев готовят к вводу в эксплуатацию.

Соответствующую информацию передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные аппарата вице-губернатора Игоря Албина. Общая жилая площадь семи зданий составляет 99 тысяч квадратных метров. В свою очередь, это 1860 квартир.

В настоящее время Госстройнадзор проводит проверки и формирует необходимые пакеты документов. Сегодня, 16 апреля, аппарат вице-губернатора Игоря Албина сообщил: