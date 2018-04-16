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В Петербурге 30 долгостроев планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году
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    В Петербурге 30 долгостроев планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году

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    В Петербурге 30 долгостроев планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Семь адресов из петербургского списка долгостроев готовят к вводу в эксплуатацию.

    Соответствующую информацию передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные аппарата вице-губернатора Игоря Албина. Общая жилая площадь семи зданий составляет 99 тысяч квадратных метров. В свою очередь, это 1860 квартир.

    В настоящее время Госстройнадзор проводит проверки и формирует необходимые пакеты документов. Сегодня, 16 апреля, аппарат вице-губернатора Игоря Албина сообщил:

    «В 2018 году на контроле комитета по строительству как уполномоченного органа исполнительной власти Санкт-Петербурга находятся 39 проблемных многоквартирных жилых домов общей жилой площадью 570 456 м2, на 12 568 квартир...В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 30 многоквартирных жилых домов (МКД) общей жилой площадью 474 329 м2 на 10 158 квартир».

    Автор: Алексей Громов
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