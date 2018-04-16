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Общество
Запуск пробного поезда до «Новокрестовской» в Петербурге перенесли на конец апреля
Общество
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    Запуск пробного поезда до «Новокрестовской» в Петербурге перенесли на конец апреля

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    Запуск пробного поезда до «Новокрестовской» в Петербурге перенесли на конец апреля

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Станцию петербургского метро «Новокрестовская» испытают на неделю позже после устранения недочетов, выявленных при проведении комиссии.

    Комиссия в ночь на понедельник выявила ряд недочетов, после устранения которых станцию метро испытают. Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные источника, знакомого с ситуацией.

    Планировалось, что открытие метро состоится сегодня, 16 апреля, однако принято решение, что новая станция Невско-Василеостровской линии начнет работать 29 апреля. К настоящему моменту смонтированы стеклянные двери и установлены декоративные панели на стенах.

    Автор: Алексей Громов
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