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Старейшая библиотека Вооруженных сил в Петербурге переехала в новое здание
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    Старейшая библиотека Вооруженных сил в Петербурге переехала в новое здание

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    Старейшая библиотека Вооруженных сил в Петербурге переехала в новое здание

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Фонды центральной военно-морской библиотеки доставили из Михайловского замка в здание на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

    Как передает ТАСС, более 40 рейсов выполнили грузовые машины в течение полутора месяцев, чтобы перевезти около 600 тысяч экспонатов из основанной императором Павлом I в 1799 году библиотеки.

    «Военнослужащие Западного военного округа завершили уникальную операцию по доставке фондов Центральной военно-морской библиотеки из Михайловского замка на Васильевский остров в новое здание по адресу: ул. Кожевенная линия, д. 42», — отмечается в сообщении.

    Самыми ценными изданиями являются коллекция исторических и географических книг, «Устав морской», книги из коллекций адмирала Крузенштерна, великого князя Константина Николаевича, графов фон Бернсторф и деятелей ВМФ России вице-адмирала Иван Лихачева и адмирала Ивана Исакова, подчеркивает «78.ru».

    Автор: Алексей Громов
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