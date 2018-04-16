Петербургские врачи попали в базу украинского сайта «Миротворец»

Санкт-Петербург, 16 апреля. Петербургские врачи попали в базу данных украинского русофобского сайта «Миротворец» за участие в медицинском форуме в Донецке.

Как передает «Доктор Питер», директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Валерий Парфенов, заместитель главврача Вячеслав Афончиков, профессор Института перинатологии и педиатрии НМИЦ имени Алмазова Владимир Ветров, врач анестезиолог-реаниматолог СПбГПМУ Ольга Мальцева, профессор кафедры анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии СПбГПМУ Дмитрий Заболоцкий оказались в базе данных «Миротворца».

Причиной внесения в базу стало участие врачей осенью 2017 года в Международном медицинском форуме «Наука побеждать… болезнь» в Донецке.

«Я похож на террориста или диверсанта? Ездил и буду ездить в Донбасс. И помогать людям, оперировать, когда нужно, сил у меня хватит», — цитирует «Доктор Питер» слова Валерия Парфенова.

Кроме этого, в базу попали сотрудники медицинских учреждений из Свердловской, Вологодской областей, Курска и Нижнего Новгорода.