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Петербургские врачи попали в базу украинского сайта «Миротворец»
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    Петербургские врачи попали в базу украинского сайта «Миротворец»

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    Петербургские врачи попали в базу украинского сайта «Миротворец»

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Петербургские врачи попали в базу данных украинского русофобского сайта «Миротворец» за участие в медицинском форуме в Донецке.

    Как передает «Доктор Питер», директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Валерий Парфенов, заместитель главврача Вячеслав Афончиков, профессор Института перинатологии и педиатрии НМИЦ имени Алмазова Владимир Ветров, врач анестезиолог-реаниматолог СПбГПМУ Ольга Мальцева, профессор кафедры анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии СПбГПМУ Дмитрий Заболоцкий оказались в базе данных «Миротворца».

    Причиной внесения в базу стало участие врачей осенью 2017 года в Международном медицинском форуме «Наука побеждать… болезнь» в Донецке.

    «Я похож на террориста или диверсанта? Ездил и буду ездить в Донбасс. И помогать людям, оперировать, когда нужно, сил у меня хватит», — цитирует «Доктор Питер» слова Валерия Парфенова.

    Кроме этого, в базу попали сотрудники медицинских учреждений из Свердловской, Вологодской областей, Курска и Нижнего Новгорода. 

    Автор: Алексей Громов
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