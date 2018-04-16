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Общество
Семибалльные пробки парализовали движение в Петербурге
Общество
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    Семибалльные пробки парализовали движение в Петербурге

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    Семибалльные пробки парализовали движение в Петербурге

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Семибалльные пробки образовались на улицах Санкт-Петербурга сегодня утром.

    Как передают городские издания со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Пробки», в понедельник, 16 апреля, в утреннее время суток на Каменноостровском проспекте, Троицкой площади и Троицком мосту, от Академика Павлова до Дворцовой набережной образовались семибалльные пробки, общая протяженность которых составляет свыше трех с половиной километров.

    Также сложившуюся ситуацию осложняют дорожно-транспортные происшествия на Кронверкской набережной и Каменноостровском проспекте. Кроме этого, автомобильная авария с участием двух автомобилей произошла у Сампсониевского моста.

    Автор: Алексей Громов
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