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Общество
Реставрацию в центре Петербурга заморозят на время проведения ЧМ-2018
Общество
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    Реставрацию в центре Петербурга заморозят на время проведения ЧМ-2018

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    Реставрацию в центре Петербурга заморозят на время проведения ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Реставрацию фасадов исторических зданий в Санкт-Петербурге приостановят на время проведения матчей ЧМ-2018.

    Как передают «Невские Новости», реставрационные работы фасадов исторических зданий будут приостановлены на время проведения чемпионата мира по футболу. Аналогичные условия действуют в отношении бизнес-центра  по Невскому проспекту, 20, где расположен памятник архитектуры «Дом Голландской церкви».

    Специалисты полагают, что бизнесмены понесут экономические убытки из-за простоя работ. После мундиаля реставрационные работы продолжатся в штатном режиме.

    Напомним, ресторан «Гольфстрим» на пляже Комарово демонтировали после расторжения договора между арендатором земли и Смольным.

    Автор: Алексей Громов
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