Реставрацию в центре Петербурга заморозят на время проведения ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 16 апреля. Реставрацию фасадов исторических зданий в Санкт-Петербурге приостановят на время проведения матчей ЧМ-2018.

Как передают «Невские Новости», реставрационные работы фасадов исторических зданий будут приостановлены на время проведения чемпионата мира по футболу. Аналогичные условия действуют в отношении бизнес-центра по Невскому проспекту, 20, где расположен памятник архитектуры «Дом Голландской церкви».

Специалисты полагают, что бизнесмены понесут экономические убытки из-за простоя работ. После мундиаля реставрационные работы продолжатся в штатном режиме.

Напомним, ресторан «Гольфстрим» на пляже Комарово демонтировали после расторжения договора между арендатором земли и Смольным.