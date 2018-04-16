Ковальчук получил статус неограниченно свободного агента в НХЛ

Санкт-Петербург, 16 апреля. Экс-форвард хоккейного петербургского клуба СКА Илья Ковальчук получил статус неограниченно свободного агента в Национальной хоккейной лиге.

Хоккеист Илья Ковальчук принял решение СКА после поражения от ЦСКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом. Игра завершилась со счетом 3:2, что позволило ЦСКА выйти в финал Кубка Гагарина.

«Я сказал ребятам спасибо, и руководству, и болельщикам тоже. Не знаю, как сложится судьба. Но в ближайшие два-три года попытаю свои силы в Америке. Огромное спасибо Санкт-Петербургу. Я не говорю: «Прощай», я говорю: «До свидания», — подчеркнул Ковальчук после игры.

В СМИ появилась информация о том, что Ковальчук продолжит карьеру в клубе «Нью-Йорк Рейнджерс». Отметим, что подписать контракт хоккеист сможет только с 1 июля после открытия рынка свободных агентов.