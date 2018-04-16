Меню
Спорт
Ковальчук получил статус неограниченно свободного агента в НХЛ
Политика
Глава МИД ФРГ оценил готовность России к диалогу по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Ковальчук получил статус неограниченно свободного агента в НХЛ

    51

    Ковальчук получил статус неограниченно свободного агента в НХЛ

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Экс-форвард хоккейного петербургского клуба СКА Илья Ковальчук получил статус неограниченно свободного агента в Национальной хоккейной лиге.

    Хоккеист Илья Ковальчук принял решение СКА после поражения от ЦСКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом. Игра завершилась со счетом 3:2, что позволило ЦСКА выйти в финал Кубка Гагарина.

    «Я сказал ребятам спасибо, и руководству, и болельщикам тоже. Не знаю, как сложится судьба. Но в ближайшие два-три года попытаю свои силы в Америке. Огромное спасибо Санкт-Петербургу. Я не говорю: «Прощай», я говорю: «До свидания», — подчеркнул Ковальчук после игры.

    В СМИ появилась информация о том, что Ковальчук продолжит карьеру в клубе «Нью-Йорк Рейнджерс». Отметим, что подписать контракт хоккеист сможет только с 1 июля после открытия рынка свободных агентов.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    2480
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1835
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    12472
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    41834