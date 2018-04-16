Санкт-Петербург, 16 апреля. Покусанный крысами труп нашли в центре Петербурга, сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Тело 60-летнего мужчины обнаружили в пристройке жилого дома, расположенного на Перекупном переулке. На трупе были синие джинсы, серые кроссовки, коричневая куртка. Особых примет нет.

На лице и кистях рук мужчины были зафиксированы множественные повреждения от укусов, предположительно, крыс. В данный момент труп направлен в морг.