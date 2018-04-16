Меню
Происшествия
Покусанный крысами труп нашли в центре Петербурга
Политика
Глава МИД ФРГ оценил готовность России к диалогу по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Покусанный крысами труп нашли в центре Петербурга

    50

    Покусанный крысами труп нашли в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Покусанный крысами труп нашли в центре Петербурга, сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

    Тело 60-летнего мужчины обнаружили в пристройке жилого дома, расположенного на Перекупном переулке. На трупе были синие джинсы, серые кроссовки, коричневая куртка. Особых примет нет.

    На лице и кистях рук мужчины были зафиксированы множественные повреждения от укусов, предположительно, крыс. В данный момент труп направлен в морг.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    2480
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1835
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    12472
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    41834