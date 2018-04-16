Дождь и туман обещают в начале рабочей недели в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 апреля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупреждают, что рабочая неделя начнется с дождя и тумана.

Соответствующую информацию передает региональное МЧС со ссылкой на данные, полученные в Гидрометцентре. Синоптики прогнозируют, что в ночь на 16 апреля ожидается облачная погода, в утреннее и вечернее время суток возможен туман. А атмосферное давление понизится до 763 миллиметров ртутного столба.

Утром и днем прогнозируется дождь, скорость северного ветра будет достигать пяти метров в секунду.

Напомним, активист предлагает жителям Санкт-Петербурга присоединиться к экологическому челленджу «Убирайка».