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Дождь и туман обещают в начале рабочей недели в Петербурге
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    Дождь и туман обещают в начале рабочей недели в Петербурге

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    Дождь и туман обещают в начале рабочей недели в Петербурге

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупреждают, что рабочая неделя начнется с дождя и тумана.

    Соответствующую информацию передает региональное МЧС со ссылкой на данные, полученные в Гидрометцентре. Синоптики прогнозируют, что в ночь на 16 апреля ожидается облачная погода, в утреннее и вечернее время суток возможен туман. А атмосферное давление понизится до 763 миллиметров ртутного столба.

    Утром и днем прогнозируется дождь, скорость северного ветра будет достигать пяти метров в секунду.

    Напомним, активист предлагает жителям Санкт-Петербурга присоединиться к экологическому челленджу «Убирайка».

    Автор: Алексей Громов
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