Меню
Общество
Петербургский активист запустил акцию «Убирайка»
Политика
МИД РФ рассказал, когда будет принят законопроект об ответе на санкции США
Следующая новость
Загрузка...

    Петербургский активист запустил акцию «Убирайка»

    116

    Петербургский активист запустил акцию «Убирайка»

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Активист предлагает жителям Санкт-Петербурга присоединиться к экологическому челленджу «Убирайка».

    Активист Дмитрий Корецкий призвал горожан распространить идею об уборке зелёных территорий при помощи челленджа под хештегом #убирайка. Соответствующую информацию он разместил на своей странице в социальной сети «В Контакте».

    «Сегодня мы выехали погулять с собакой на природу. Мы были бы не мы, если бы не взяли с собой несколько мешков, для мусора», — цитирует «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» слова активиста.

    Дмитрий гулял в лесопарке Токсово и увидел настоящие горы мусора и отходов.

    «Повсюду бутылки, разбитое стекло, пластик, остатки одноразовых мангалов и одноразовой посуды», — отмечает Корецкий.

    Активист запустил челлендж «Убирайка»: неравнодушные горожане собирают мусор на зеленых территориях, после чего фотографируют пакеты с отходами и выкладывают в социальные сети с хэштегом #убирайка.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    2531
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1855
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    12695
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    41915