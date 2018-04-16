Петербургский активист запустил акцию «Убирайка»

Санкт-Петербург, 16 апреля. Активист предлагает жителям Санкт-Петербурга присоединиться к экологическому челленджу «Убирайка».

Активист Дмитрий Корецкий призвал горожан распространить идею об уборке зелёных территорий при помощи челленджа под хештегом #убирайка. Соответствующую информацию он разместил на своей странице в социальной сети «В Контакте».

«Сегодня мы выехали погулять с собакой на природу. Мы были бы не мы, если бы не взяли с собой несколько мешков, для мусора», — цитирует «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» слова активиста.

Дмитрий гулял в лесопарке Токсово и увидел настоящие горы мусора и отходов.

«Повсюду бутылки, разбитое стекло, пластик, остатки одноразовых мангалов и одноразовой посуды», — отмечает Корецкий.

Активист запустил челлендж «Убирайка»: неравнодушные горожане собирают мусор на зеленых территориях, после чего фотографируют пакеты с отходами и выкладывают в социальные сети с хэштегом #убирайка.