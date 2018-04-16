Выставка столярного искусства Wood Works пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 апреля. Трехдневная выставка столярного искусства Wood Works откроется в порту «Севкабель» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Как сообщают организаторы мероприятия в социальных сетях, образцы актуального столярного искусства и дизайна представят на выставке Wood Works, которая пройдет в лофте «Порт Севкабель» с 20 по 22 апреля.

Зрители смогут увидеть авторские мебель, аксессуары и декор для дома из дерева, которые выполнены в стиле лофт, ар-деко и модернизм. Также молодые дизайнеры смогут представить свои работы в рамках экспозиции «Прототипы и разработки».

Отметим, проект Wood Works работает с 2015 года, в 2018 году выставка впервые пройдет в Санкт-Петербурге.