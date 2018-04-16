Ресторан «Гольфстрим» в Комарово демонтировали после расторжения договора аренды

Санкт-Петербург, 16 апреля. Ресторан «Гольфстрим» на пляже Комарово демонтировали после расторжения договора между арендатором земли и Смольным.

Власти Санкт-Петербурга расторгнули договор с арендатором земли, где было расположено здание ресторана «Гольфстрим», после чего предложили ему перенести заведение на другую территорию, однако предложения и предупреждения были проигнорированы.

Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества в воскресенье, 15 апреля, демонтировали двухэтажный ресторан в прибрежной части поселка Комарово на территории в шесть тысяч квадратных метров, передает телеканал «Санкт-Петербург».