Граффити, посвященное блокировке Telegram, появилось в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 апреля. Граффити, связанное с темой блокировки Telegram в России, появилось в Санкт-Петербурге.

Как передает «Петербургский дневник», автором композиции на тему блокировки мессенджера Telegram, появившейся на стене трансформаторной будки, выступила арт-группа «Явь».

Художники изобразили логотипы российских и западных интернет-сервисов, некоторые — со знаком вопроса. В свою очередь, Telegram расположили между ними за тюремной решеткой. Авторы подчеркивают, граффити демонстрирует тот факт, что возможна блокировка других сервисов.

Напомним, решение по иску о блокировке мессенджера Telegram на территории Российской Федерации Таганский суд Москвы в пятницу, 13 апреля, направил в Роскомнадзор.