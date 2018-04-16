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Граффити, посвященное блокировке Telegram, появилось в Петербурге
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    Граффити, посвященное блокировке Telegram, появилось в Петербурге

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    Граффити, посвященное блокировке Telegram, появилось в Петербурге

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Граффити, связанное с темой блокировки Telegram в России, появилось в Санкт-Петербурге.

    Как передает «Петербургский дневник», автором композиции на тему блокировки мессенджера Telegram, появившейся на стене трансформаторной будки, выступила арт-группа «Явь».

    Художники изобразили логотипы российских и западных интернет-сервисов, некоторые — со знаком вопроса. В свою очередь, Telegram расположили между ними за тюремной решеткой. Авторы подчеркивают, граффити демонстрирует тот факт, что возможна блокировка других сервисов.

    Напомним, решение по иску о блокировке мессенджера Telegram на территории Российской Федерации Таганский суд Москвы в пятницу, 13 апреля, направил в Роскомнадзор. 

    Автор: Алексей Громов
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