Юрий Бутусов получил «Золотую маску» за лучшую режиссуру

Санкт-Петербург, 16 апреля. Юрий Бутусов получил премию «Золотая маска» за постановку «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Как сообщается на официальном сайте премии, Юрий Бутусов получил «Золотую маску» как лучший режиссер за спектакль «Дядя Ваня», который увидели зрители в Театре имени Ленсовета.

«Спасибо большое. Я хочу сказать что все мы присоединяемся к словам в адрес наших товарищей, которых, к сожалению, нет на этом празднике. По-моему, уже около года Алексей Малобродский сидит в СИЗО… Уважаемые судьи, отпустите Алексея домой. Он честнейший человек», — цитирует «РИА Новости» слова Бутусова, произнесенные со сцены.

Отметим, что «Золотой маской» наградили режиссера спектакля «Чук и Гек» в Александринского театр (Михаила Патласов). Постановка получила награду в номинации «Спектакль малой формы». В свою очередь, победителем в номинации стала постановка «Страх Любовь Отчаяние» в МДТ, режиссером которой является Лев Додин.