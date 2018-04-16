Меню
Общество
Юрий Бутусов получил «Золотую маску» за лучшую режиссуру
Весь мир
Джуканович победил на выборах президента Черногории
Следующая новость
Загрузка...

    Юрий Бутусов получил «Золотую маску» за лучшую режиссуру

    46

    Юрий Бутусов получил «Золотую маску» за лучшую режиссуру

    Санкт-Петербург, 16 апреля. Юрий Бутусов получил премию «Золотая маска» за постановку «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.

    Как сообщается на официальном сайте премии, Юрий Бутусов получил «Золотую маску» как лучший режиссер за спектакль «Дядя Ваня», который увидели зрители в Театре имени Ленсовета.

    «Спасибо большое. Я хочу сказать что все мы присоединяемся к словам в адрес наших товарищей, которых, к сожалению, нет на этом празднике. По-моему, уже около года Алексей Малобродский сидит в СИЗО… Уважаемые судьи, отпустите Алексея домой. Он честнейший человек»,  — цитирует «РИА Новости» слова Бутусова, произнесенные со сцены.

    Отметим, что «Золотой маской» наградили режиссера спектакля «Чук и Гек» в Александринского театр (Михаила Патласов). Постановка получила награду в номинации «Спектакль малой формы». В свою очередь, победителем в номинации стала постановка «Страх Любовь Отчаяние» в МДТ, режиссером которой является Лев Додин.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    1827
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1691
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    10634
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    41137