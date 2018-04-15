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Барабанщик Guano Apes прокатился верхом в Петербурге и поцеловал лошадь
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    Барабанщик Guano Apes прокатился верхом в Петербурге и поцеловал лошадь

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    Барабанщик Guano Apes прокатился верхом в Петербурге и поцеловал лошадь

    Санкт-Петербург, 15 апреля. Барабанщик немецкой группы Guano Apes покатался на лошади в Петербурге. В Северной столице участники коллектива отыграли концерт, посвященный 20-летию выхода альбома Proud Like a God. Выступление прошло в клубе «Аврора».

    При этом музыканты отлично провели свободное время. Они выпили в баре, а барабанщик Деннис Пошватта успел прокатиться по городу верхом на лошади. Поездкой ударник остался очень доволен и после поездки даже поцеловал лошадь. Видео с наездником опубликовал телеканал 78

    Автор: Алексей Громов
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