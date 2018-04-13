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Трамваи времен блокады проехали по улицам Петербурга
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    Трамваи времен блокады проехали по улицам Петербурга

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    Трамваи времен блокады проехали по улицам Петербурга

    Санкт-Петербург, 13 апреля. Акция памяти, посвящённая годовщине пуска блокадного трамвая, прошла сегодня на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

    Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», в пятницу, 13 апреля, на Васильевском острове и Петроградской стороне в рамках акции, посвященной 76-ой годовщине пуска блокадного трамвая, местные жители и гости города увидели блокадные трамваи. 

    Вагоны двигались по маршруту от Музея городского электротранспорта до станции метро «Горьковская» — через Средний проспект Васильевского острова, Тучков мост, проспекты  Добролюбова и Кронверкский.

    Мероприятия началось в 11:00 часов дня в Музее городского электрического транспорта, где учащиеся школы №543 подготовили постановку «Трамвай, как хлеб им нужен был», которая рассказывает о роли блокадного трамвая в судьбе ленинградцев.

    «Впервые публика сможет увидеть газеты блокадного города, в которых опубликованы большие статьи о Трамвайно-троллейбусном управлении Ленинграда»,  — подчеркнули в пресс-службе КРТИ.

    Автор: Алексей Громов
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