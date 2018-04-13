Трамваи времен блокады проехали по улицам Петербурга

Санкт-Петербург, 13 апреля. Акция памяти, посвящённая годовщине пуска блокадного трамвая, прошла сегодня на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», в пятницу, 13 апреля, на Васильевском острове и Петроградской стороне в рамках акции, посвященной 76-ой годовщине пуска блокадного трамвая, местные жители и гости города увидели блокадные трамваи.

Вагоны двигались по маршруту от Музея городского электротранспорта до станции метро «Горьковская» — через Средний проспект Васильевского острова, Тучков мост, проспекты Добролюбова и Кронверкский.

Мероприятия началось в 11:00 часов дня в Музее городского электрического транспорта, где учащиеся школы №543 подготовили постановку «Трамвай, как хлеб им нужен был», которая рассказывает о роли блокадного трамвая в судьбе ленинградцев.