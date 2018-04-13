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Строительство станции метро «Казаковская» в Петербурге завершат не раньше 2022 года
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    Строительство станции метро «Казаковская» в Петербурге завершат не раньше 2022 года

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    Строительство станции метро «Казаковская» в Петербурге завершат не раньше 2022 года

    Санкт-Петербург, 13 апреля. Строительные работы на участке Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» в Санкт-Петербурге должны завершить до 2022 года.

    Соответствующие данные передает «Петербургский дневник» со ссылкой на ответ губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко на запрос депутата Алексея Цивилева, который написал письмо к главе города по поводу перераспределения средств на строительство метро.

    Согласно ответу Полтавченко, более семи миллиардов рублей планировалось направить на строительства участка Красносельско-Калининской линии в соответствии с законом о бюджете на 2018 год и период 2019 и 2020 годов.

    «Резерв средств в 2018 году на объект был предусмотрен при формировании проекта Адресной инвестиционной программы на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов для последующего перераспределения на объект строительство Фрунзенского радиуса за станцию «Международная» до станции Южная», — отмечается в ответе Георгия Полтавченко.

    Георгий Полтавченко подчеркнул, что перераспределение средств не приведет к сокращению финансирования объекта.

    Автор: Алексей Громов
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