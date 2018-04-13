Меню
Общество
Контейнеры с ящерицами и пауками отправили из Петербурга в Магадан
Новости Сирии
Путин и Макрон обсудили возможности взаимодействия РФ и Франции по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Контейнеры с ящерицами и пауками отправили из Петербурга в Магадан

      /  Обновлено: 
    33

    Контейнеры с ящерицами и пауками отправили из Петербурга в Магадан

    Санкт-Петербург, 13 апреля. Контейнеры с ящерицами и пауками отправились из петербургского аэропорта «Пулково» в Магаданскую область. 

    Как передает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, двух ящериц и двух пауков проверили специалисты в рамках предполетного ветеринарного контроля в аэропорту Санкт-Петербурга.

    Отметим, что инспекторы не обнаружили нарушений ветеринарного законодательства, и здоровые земноводные и членистоногие отправились в Магаданскую область.

    Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект запуска электрички из Санкт-Петербурга до Сертолово. Также ранее сообщалось о том, что реконструкция Невского проспекта в Санкт-Петербурге пройдет в два этапа.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Киевский политолог: Европа впала в рабскую зависимость от США

    Киевский политолог: Европа впала в рабскую зависимость от США

    14:31   13 Апреля 2018
    1981
    Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ — киевский эксперт

    Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ — киевский эксперт

    14:24   13 Апреля 2018
    429
    «Это Англия или США»: высокая чистота яда, отравившего Скрипалей, указала на производителя

    «Это Англия или США»: высокая чистота яда, отравившего Скрипалей, указала на производителя

    14:17   13 Апреля 2018
    2204
    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    11:37   13 Апреля 2018
    5623