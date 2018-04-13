Контейнеры с ящерицами и пауками отправили из Петербурга в Магадан

Санкт-Петербург, 13 апреля. Контейнеры с ящерицами и пауками отправились из петербургского аэропорта «Пулково» в Магаданскую область.

Как передает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, двух ящериц и двух пауков проверили специалисты в рамках предполетного ветеринарного контроля в аэропорту Санкт-Петербурга.

Отметим, что инспекторы не обнаружили нарушений ветеринарного законодательства, и здоровые земноводные и членистоногие отправились в Магаданскую область.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект запуска электрички из Санкт-Петербурга до Сертолово. Также ранее сообщалось о том, что реконструкция Невского проспекта в Санкт-Петербурге пройдет в два этапа.