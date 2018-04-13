В Питере пить будет дороже, но безопаснее: городу предложили новую систему сертификации алкоголя

Профессиональное сообщество алкогольного рынка Санкт-Петербурга предлагает правительству региона сертифицировать розничные магазины, бары, рестораны и другие точки, торгующие крепким алкоголем. Значит ли это, что ваш любимый шот в баре на Рубинштейна станет дороже? Чем чаще всего травятся любители «в Питере пить» и что больше всего пьет Петербург? Подробнее об инициативе Федеральному агентству новостей рассказал один из авторов идеи, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Основная часть «паленого» алкоголя попадается именно в сегменте крепкого алкоголя, уверен собеседник ФАН.

«Акцизы на такой алкоголь выше, вот и злоупотреблений больше», — объясняет Максим Черниговский.

Затем приводит статистику: более 40 тысяч человек в России погибли в прошлом году, приняв на грудь нечто некачественное. Так как борьба с контрафактом все-таки ведется, нелегальный алкоголь постепенно «выдавливается» из легальной розницы, но его часть переходит в альтернативные каналы продаж.

По данным проекта ЦИФРРА, на рынке отмечается рост продаж алкоголя «с рук»: каждый магазин, прекращающий продажу легального алкоголя, дает работу трем торговым точкам, где работают таким способом. Потому, считают в профессиональном сообществе, сертифицировать нужно в первую очередь розничные магазины, продающие крепкий алкоголь от 16,5 градусов, а торговцев вином и пивом пока не тревожить.

Инициатив по регулированию алкопродукции в законодательном пространстве России предостаточно. Тема популярная и благодатная для имиджа чиновников.

«За последний год я насчитал более 30 инициатив, связанных с разного рода нововведениями в обороте алкогольной продукции, — рассказывает Черниговский. — Они идут из различных органов власти: Роспотребнадзора, Минздрава, от чиновников типа Хлопонина. Одно из последних предложений — это идея Минздрава обязать розничные точки не продавать крепкий алкоголь лицам, которые уже находятся в состоянии алкогольного опьянения. Как вы представляете это в жизни? Пришел подвыпивший человек в магазин, берет на прилавке бутылку водки, он уже агрессивный, к тому же — здоровенный такой амбал. Неужели продавщица ему не продаст?»

Гораздо более логичным эксперту ФАН кажется создать общественный совет из представителей власти и бизнеса, которые бы собрали все эти инициативы, исключили все популистское, оставили бы конструктивное и разработали инструментарий для сертификации.

«Новую структуру в части сертификации создавать не надо, — объясняет Черниговский. — У нас уже есть множество контрольных органов: Роспотребнадзор, центр контроля качества, Росалкогольрегулирование. Отдел по сертификации вполне можно создать внутри центра контроля качества. Это могла бы быть информационная модель контроля, с помощью которой удастся следить за качеством рынка и оперативно реагировать».

Письмо с предложением ввести региональную сертификацию петербургских предприятий розничной торговли и общественного питания профессиональное сообщество алкогольного рынка Санкт-Петербурга отправило Эльгизу Качаеву (председатель городского комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка) и Денису Четырбоку (председатель комитета по законодательству законодательного собрания Санкт-Петербурга).

«Будет вполне естественно, если общественный экспертный совет по внедрению этой инициативы возглавит кто-то из них», — считает собеседник ФАН.

По всей России алкоголь в розницу продают менее 200 000 магазинов, в Петербурге на 2017 год было 2230 супермаркетов и 3215 продовольственных магазинов, торгующих крепкими напитками. К слову, приклеившийся к городу стараниями Сергея Шнурова слоган «В Питере — пить» не слишком соответствует действительности, утверждает Максим Черниговский.

«Это неправильаня ассоциация, — уверен он. — Петербург в основном пьет вино. На литр больше Москвы и в полтора раза больше других регионов, а вот водку пьем меньше. Также, благодаря тому, что у нас регистрируется оборот алкоголя, наш регион один из самых благополучных в части легального оборота. А вот те регионы, где идет большой оборот контрафакта, часто попадают в число малопьющих, потому что эти объемы не учитываются».

Система ЕГАИС за 2017 год зарегистрировала, сколько пьет средний петербуржец в год: 11 литров крепкой огненной воды и 65,3 литров вина, пива и пивных напитков.

Продавцам напитков покрепче придется понести дополнительные затраты, если сертификация, как предлагают профессионалы алкорынка, будет введена.

«Такой ситуации, чтобы все закрылось на установку систем и перестали продавать алкоголь, не будет, — говорит Черниговский. — Будет переходный период. Продлится не меньше года. Мы же все вменяемые люди, понимаем, что к сертификационным требованиям надо подготовиться. Но процесс совершенно точно нужно запускать. Работа у магазинов и баров усложнится, потому что ужесточатся требования, но зато и количество правонарушений, совершенных на почве алкогольного опьянения, уменьшится. К слову, сейчас таких случаев по России больше 30%».

Технические затраты на подключение информационной системы контроля (регионального аналога ЕГАИС) эксперт оценивает примерно в 20 тысяч рублей на одну торговую точку, а затраты городского бюджета на внедрение сертификации — в 40-50 млн рублей.