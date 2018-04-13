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Суд взыскал 2,3 млн рублей с дорожной компании, повредившей газопровод в Сестрорецке
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    Суд взыскал 2,3 млн рублей с дорожной компании, повредившей газопровод в Сестрорецке

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    Суд взыскал 2,3 млн рублей с дорожной компании, повредившей газопровод в Сестрорецке

    Санкт-Петербург, 13 апреля. Суд Санкт-Петербурга взыскал с дорожно-строительной компании «Дормет» 2,3 миллиона рублей за повреждение газопровода.

    Как передает «Петербургский дневник», коммунальная авария произошла 28 ноября 2016 года: работники компании «Дормет» без согласования с «ПетербургГаз» вели работы на пересечении Приозерной и Тарховской улиц в Сестрорецке и ковшом экскаватора повредили подземный газопровод высокого давления.

    Результатом аварии стало отключение газа в девяти котельных, 1 568 частных и 38 многоквартирных жилых домах в поселках Лисий Нос, Александровская, Тарховка и Горская, и в 12 социальных учреждениях.

    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск компании «ПетербургГаз» к компании «Дормет» о возмещении ущерба в размере 2,3 миллионов рублей.

    Автор: Алексей Громов
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