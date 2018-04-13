Суд взыскал 2,3 млн рублей с дорожной компании, повредившей газопровод в Сестрорецке

Санкт-Петербург, 13 апреля. Суд Санкт-Петербурга взыскал с дорожно-строительной компании «Дормет» 2,3 миллиона рублей за повреждение газопровода.

Как передает «Петербургский дневник», коммунальная авария произошла 28 ноября 2016 года: работники компании «Дормет» без согласования с «ПетербургГаз» вели работы на пересечении Приозерной и Тарховской улиц в Сестрорецке и ковшом экскаватора повредили подземный газопровод высокого давления.

Результатом аварии стало отключение газа в девяти котельных, 1 568 частных и 38 многоквартирных жилых домах в поселках Лисий Нос, Александровская, Тарховка и Горская, и в 12 социальных учреждениях.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск компании «ПетербургГаз» к компании «Дормет» о возмещении ущерба в размере 2,3 миллионов рублей.