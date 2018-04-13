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Петербуржцев просят оценить качество весенней уборки
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    Петербуржцев просят оценить качество весенней уборки

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    Петербуржцев просят оценить качество весенней уборки

    Санкт-Петербург, 13 апреля. Жители Санкт-Петербурга смогут оценить качество уборки улиц от зимней грязи по горячей линии.

    Как передает «Инфореактор», жилищный городской комитет запустил горячую линию, куда могут позвонить горожане и сообщить о некачественной уборке улиц.

    Планируется, что в рамках месяца благоустройства в городе помоют фасады, отремонтируют дома, в том числе, приведут в порядок фасады зданий, уберут песок и грязь с дорог. Так, полностью отмоют порядка 700 лицевых фасадов и четырех тысяч фасадов на уровне первого этажа. Ход работы контролируют представители жилищного комитета.

    Напомним, реставрация в 2018 году ожидает 270 домов в Санкт-Петербурге, среди которых многоквартирные дома, находящиеся под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

    Автор: Алексей Громов
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