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Медведев одобрил проект запуска электрички из Петербурга в Сертолово
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    Медведев одобрил проект запуска электрички из Петербурга в Сертолово

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    Медведев одобрил проект запуска электрички из Петербурга в Сертолово

    Санкт-Петербург, 13 апреля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект запуска электрички из Санкт-Петербурга до Сертолово.

    Как передают «Невские Новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областной администрации, более четырех с половиной миллиарда рублей составляет стоимость реализации проекта реконструкции ветки железной дороги, которая обеспечит движение электричек в Сертолово.

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в рамках рабочей встречи обсудили перспективы направления федеральных средств на региональные объекты инфраструктуры.

    «Дмитрий Анатольевич поддержал наши с властями Санкт-Петербурга предложения об увеличении уставного капитала РЖД на эту сумму, чтобы проект был реализован», — рассказал Александр Дрозденко.

    Автор: Алексей Громов
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