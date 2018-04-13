Медведев одобрил проект запуска электрички из Петербурга в Сертолово

Санкт-Петербург, 13 апреля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект запуска электрички из Санкт-Петербурга до Сертолово.

Как передают «Невские Новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областной администрации, более четырех с половиной миллиарда рублей составляет стоимость реализации проекта реконструкции ветки железной дороги, которая обеспечит движение электричек в Сертолово.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в рамках рабочей встречи обсудили перспективы направления федеральных средств на региональные объекты инфраструктуры.