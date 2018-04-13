Петербуржцев будут поощрять за вклад в развитие муниципалитетов

Санкт-Петербург, 13 апреля. Введение системы муниципальных наград за личный вклад в развитие округа одобрили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Соответствующую информацию передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные, озвученные Комитетом по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга.

Наградами планируют поощрять активных горожан за вклад в развитие муниципалитета, отмечает в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок. Парламентарий подчеркивает: