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Петербуржцев будут поощрять за вклад в развитие муниципалитетов
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    Петербуржцев будут поощрять за вклад в развитие муниципалитетов

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    Петербуржцев будут поощрять за вклад в развитие муниципалитетов

    Санкт-Петербург, 13 апреля. Введение системы муниципальных наград за личный вклад в развитие округа одобрили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

    Соответствующую информацию передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные, озвученные Комитетом по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга.

    Наградами планируют поощрять активных горожан за вклад в развитие муниципалитета, отмечает в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок. Парламентарий подчеркивает:

    «Среди наших жителей достаточное число активистов, деятельность, инициативы и добрые дела которых не должны оставаться без внимания. Одной из форм поощрения за общественный труд должна стать система муниципальных наград. Публичное признание заслуг - это лишь малая часть того, чего достойны наши активисты».

    Автор: Алексей Громов
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