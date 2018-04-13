Более 50 магистралей и трасс отремонтируют в Петербурге к ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 13 апреля. Реконструкция Невского проспекта в Санкт-Петербурге пройдет в два этапа.

Соответствующую информацию передает «78.ru» со ссылку на данные, полученные на брифинге по ремонту Невского проспекта в Смольном.

Первый этап стартует сегодня, 13 апреля, в 23.00 часов вечера, будет отремонтирован участок от Дворцового Моста и до площади Восстания, сообщил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

В рамках второго этапа после ЧМ-2018 реконструкцию проведут от площади Восстания до площади Александра Невского. Стоимость работ составляет 243 миллиона рублей. Отметим, что к ЧМ-2018 отремонтируют 52 дорожных участка.