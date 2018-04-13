Шнуров рассказал, какой подарок сделал сам себе на 45-летие

Санкт-Петербург, 13 апреля. Известный петербургский музыкант Сергей Шнуров рассказал, какой подарок сделал себе на 45-летие: он записал новые песни в открывшейся у дома «реп-точке».

Как передает «Петербургский дневник», известный певец Сергей Шнуров 13 апреля отмечает день рождения, ему исполняется 45 лет. Музыкант решил не ждать поздравлений от друзей и близких и сделать подарок самому себе, записав несколько новых песен и дав название новой композиции — «Всякое», подчеркивает «Пятый канал».

«В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка, что немаловажно в двух шагах от моего нынешнего места проживания», — написал Шнуров в Instagram.

Музыкант отметил, что запись проходила в «авральном режиме», однако от происходящего он получил настоящее удовольствие, чего пожелал и своим подписчикам.