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Шнуров рассказал, какой подарок сделал сам себе на 45-летие
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    Шнуров рассказал, какой подарок сделал сам себе на 45-летие

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    Шнуров рассказал, какой подарок сделал сам себе на 45-летие

    Санкт-Петербург, 13 апреля. Известный петербургский музыкант Сергей Шнуров рассказал, какой подарок сделал себе на 45-летие: он записал новые песни в открывшейся у дома «реп-точке».

    Как передает «Петербургский дневник», известный певец Сергей Шнуров 13 апреля отмечает день рождения, ему исполняется 45 лет. Музыкант решил не ждать поздравлений от друзей и близких и сделать подарок самому себе, записав несколько новых песен и дав название новой композиции — «Всякое», подчеркивает «Пятый канал».

    «В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка, что немаловажно в двух шагах от моего нынешнего места проживания», — написал Шнуров в Instagram.

    Музыкант отметил, что запись проходила в «авральном режиме», однако от происходящего он получил настоящее удовольствие, чего пожелал и своим подписчикам.

    «Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В, но удовольствие получил, чего и вам желаю», — поделился Сергей Шнуров.

    Автор: Алексей Громов
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