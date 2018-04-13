Теплая погода без осадков ожидается в выходные в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 апреля. Синоптики сообщают жителям и гостям Санкт-Петербурга, что в выходные дни погода будет по-весеннему теплой.

Как подчеркивают в пресс-службе УГМЧС по Северо-Западу, в субботу, 14 апреля, прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер ожидается слабый, южного направления. Также возможен слабый туман.В свою очередь, в ночь с пятницы, 13 апреля, на субботу столбик термометра не опустится ниже нуля.

В воскресенье, 15 апреля, сохранится теплая погода, осадков не ожидается. Атмосферное давление ночью останется без изменений, а днем будет понижаться.

Напомним, рост зарплат в Санкт-Петербурге составил 21% в январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом в прошедшем году.