Меню
Общество
Вратарь петербургского «Зенита» Лунев поработал водителем маршрутки
Политика
Дания заявила, что не может заблокировать «Северный поток — 2»
Следующая новость
Загрузка...

    Вратарь петербургского «Зенита» Лунев поработал водителем маршрутки

    49

    Вратарь петербургского «Зенита» Лунев поработал водителем маршрутки

    Санкт-Петербург, 13 апреля. Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев на один день стал сотрудником городской маршрутки.

    Как сообщается на официальном сайте футбольного клуба, голкипер Андрей Лунев стал сотрудником маршрутки в рамках благотворительного проекта «Давай-давай!», направленного на сбор средств на лечение Вики Сенцовой.

    Пассажиры прокатились со спортсменом от «Чкаловской» до стадиона «Санкт-Петербург», при этом получив билеты на ближайший домашний матч против «Анжи». Отмечается, что удалось собрать более миллиона рублей.

    «Конечно, я желаю Вике здоровья, чтобы она получала удовольствие от жизни, всегда была счастливой. Здоровье — это самое главное. Если у тебя есть возможность помогать, надо ею пользоваться. Неправильно оставаться в стороне», — цитирует «78.ru» слова вратаря команды.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    7:18   13 Апреля 2018
    867
    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    2:22   13 Апреля 2018
    1656
    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    23:01   12 Апреля 2018
    5316
    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    21:39   12 Апреля 2018
    793