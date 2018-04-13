Вратарь петербургского «Зенита» Лунев поработал водителем маршрутки
Санкт-Петербург, 13 апреля. Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев на один день стал сотрудником городской маршрутки.
Как сообщается на официальном сайте футбольного клуба, голкипер Андрей Лунев стал сотрудником маршрутки в рамках благотворительного проекта «Давай-давай!», направленного на сбор средств на лечение Вики Сенцовой.
Пассажиры прокатились со спортсменом от «Чкаловской» до стадиона «Санкт-Петербург», при этом получив билеты на ближайший домашний матч против «Анжи». Отмечается, что удалось собрать более миллиона рублей.
«Конечно, я желаю Вике здоровья, чтобы она получала удовольствие от жизни, всегда была счастливой. Здоровье — это самое главное. Если у тебя есть возможность помогать, надо ею пользоваться. Неправильно оставаться в стороне», — цитирует «78.ru» слова вратаря команды.