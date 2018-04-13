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Медведев поздравил петербуржцев с открытием нового корпуса РНБ
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    Медведев поздравил петербуржцев с открытием нового корпуса РНБ

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    Медведев поздравил петербуржцев с открытием нового корпуса РНБ

    Санкт-Петербург, 13 апреля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил студентов и читателей с открытием нового корпуса РНБ в Санкт-Петербурге.

    Как передает ТАСС, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Российскую национальную библиотеку и поздравил читателей с открытием нового корпуса.

    «Поздравляю всех студентов и читателей с началом работы второй очереди Российской национальной библиотеки», — написал премьер-министр в памятной книге.

    Отметим, что директор РНБ Александр Вислый взял на себя роль экскурсовода и показал экспозиции библиотеки премьер-министру Медведеву, министру культуры Мединскому, губернатору Санкт-Петербурга Полтавченко.

    Автор: Алексей Громов
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