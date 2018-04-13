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Названы мосты и улицы в Петербурге, где ограничат движение транспорта из-за ремонта
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    Названы мосты и улицы в Петербурге, где ограничат движение транспорта из-за ремонта

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    Названы мосты и улицы в Петербурге, где ограничат движение транспорта из-за ремонта

    Санкт-Петербург, 13 апреля. Ограничение движения транспорта будет действовать по ряду улиц Санкт-Петербурга из-за проведения ремонтных работ.

    Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе комитет по транспорту в городе, движение по Краснопутиловской улице ограничат с 14 по 17 апреля, по Каменноостровскому и Ушаковскому мосту — с 15 апреля по 15 мая, по Троицкому  — с 15 по 30 апреля, по Северной дороге от Рюхинойулицы до Футбольной аллеи — с 15 апреля по 7 мая.

    Также 14 и 15 апреля перекроют Митрофаньевское шоссе от Обводного канала до Малой Митрофаньевской, передают в УГИБДД по Санкт-Петербургу. Кроме этого, Флагманская улица от Кораблестроителей до Морской набережной в настоящий момент закрыта, и откроют дорогу не раньше 30 апреля.

    Также в пятницу до 16 апреля закрыли Миллионную улицу от Дворцовой площади до Мраморного переулка, а в субботу, 14 апреля, в 23.00 закроется Дворцовый проезд от Адмиралтейской набережной до Адмиралтейского проспекта, на данном участке ремонтные работы будут длиться до 23 апреля.

    Ограничения движения будут действовать также по следующим участкам: по Бутлерова от Новороссийской до проспекта Науки до 22 апреля, на Левашовском проспекте от Песочной набережной до Чкаловского до 31 мая, по Бухарестской улица, от Касимовской до Салова  до 14 мая, по четной стороне набережной Фонтанки от улицы Чайковского до Невского проспекта до 19 мая.

    Кроме этого, Невский проспект от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской будут перекрывать с 13 апреля до 13 мая.

    Автор: Алексей Громов
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