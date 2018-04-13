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Петербург стал лидером по росту зарплат в России
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    Петербург стал лидером по росту зарплат в России

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    Петербург стал лидером по росту зарплат в России

    Санкт-Петербург, 13 апреля. Рост зарплат в Санкт-Петербурге составил 21% в январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом в прошедшем году.

    Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на результаты ежемесячного мониторинга социально-экономического положения населения России, опубликованные институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

    Так, в январе текущего года рост зарплат в России составил 11,3% по сравнению с январем прошедшего года. В свою очередь, в Санкт-Петербурге данный показатель составил на 21% больше, чем в январе 2017 года. Номинальный рост заработной платы в регионах составил 13%, однако в Севастополе зарплата упала на 6%.

    Специалисты отмечают, что весомый рост зарплат наблюдается в следующих сферах: образование, культура и здравоохранение.

    Автор: Алексей Громов
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