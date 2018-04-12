Если нет разницы, зачем платить: жители Петербурга недовольны работой платной парковки

В Петербурге третий год не могут заставить водителей раскошелиться на парковку. На днях интернет-сообщество в очередной раз вспомнило о многострадальной «платной» парковке в центре города. Блогер Фриц Морген опубликовал в своем ЖЖ официальный ответ СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» на запрос петербуржца о мерах борьбы с «халявщиками». Автор запроса искренне негодовал, почему он за парковку платит, а некоторые граждане просто прикрывают номера и пользуются народным добром безвозмездно. Чиновник Центра управления парковками, что называется, развел руками, и ответил: бороться не имеем полномочий.

И действительно, еще при запуске проекта в сентябре 2015 года стало понятно, что взимать штрафы с неплательщиков невозможно из-за закона о персональных данных. При этом гражданам, не желающим расставаться с кровно заработанными за паркоместо в центре, даже не нужно утруждаться снятием или заклеиванием номеров. ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти твердо отказало Смольному при первых же попытках получить информацию о владельцах автомобилей по регистрационным знакам. Поэтому паркуются скупые водители абсолютно бесплатно и безнаказанно.

Почему чиновники не продумали этот момент еще на стадии проектирования, остается загадкой. Тем более, что у них перед глазами был опыт московских коллег, которые заключили соглашение о взаимодействии с полицией до открытия парковок и сразу же начали штрафовать. И это принесло небольшой в масштабах города, но приятный доход в казну столицы: за три года с начала работы — 2, 86 млрд. Конечно, к подобной практике возникли вполне правомерные претензии со стороны прокуратуры. Но время показало, что гражданам проще не нарушать правила или выплатить штраф, чем в судебном порядке добиваться его отмены, поэтому бюджет Москвы продолжает пополняться.

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга за такой же период на штрафах заработал 0 рублей. Зато выписал 492 158 проектов постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 1 млрд 476 млн 474 тыс рублей. Надежды когда-нибудь получить эти деньги нет, потому что срок давности для привлечения к административной ответственности составляет два месяца. Остается только жалеть об упущенных возможностях.

Да и заработали петербургские парковки гораздо меньше, чем ожидалось. Отсутствие наказания за правонарушение привело к тому, что платят за парковку только 13% автовладельцев. В итоге за период с сентября 2015 по февраль 2018 года доход предприятия составил около 260 млн рублей. А ведь только на запуск проекта из городского бюджета ушло более 255 миллионов. Учитывая расходы на почти трехлетнюю эксплуатацию, можно смело назвать его убыточным.

Напомним, что в 2015 году ответственный за него вице-губернатор Петербурга Игорь Албин давал смелые прогнозы: за последний квартал 2015 года доход от парковок составит 145 млн рублей, а в 2016 году – 450. Столкнувшись с жестокой реальностью, он стал более осторожен в высказываниях, а затем и вовсе раскритиковал не приносящий доходы Центр управления парковками. Осенью 2017 года он даже пригрозил его ликвидировать, если проблема со штрафами не будет решена. Впрочем, на дворе разгар весны 2018 года, а воз, как и центр, и ныне там.

Отметим, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры и ГЦУП все-таки предпринимали попытки выйти из этой ситуации и намеревались подписать соглашение с полицией с просьбой предоставить базу должников судебных приставов, но все они не принесли плодов. Помочь петербургским чиновникам заполучить долгожданные штрафы в бюджет могут поправки к федеральному законодательству. Уповают на них еще с марта прошлого года, но точных сроков их принятия до сих пор озвучено не было. А пока Центр управления парковками на вопросы о прибыли отвечает, что учреждение было создано не для ее извлечения, а для реализации социально значимых для населения функций.

«Возложенные на Центр управления парковками полномочия направлены на создание комфортной городской среды и не предполагают рентабельности расходов городского бюджета», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте предприятия.

Комфорт, ощущаемый петербуржцами на данный момент, заключается, видимо, в постоянных сбоях работы парковки. С завидной регулярностью из строя выходят сервисы оплаты, что вынуждает даже честных водителей оставлять машину просто так, чтобы не опоздать на работу. Комфорт почувствовали и жители центра, чьи дворы с 9 утра до 18 вчера заставлены автомобилями «халявщиков». В целом, идею платной парковки горожане до сих пор поддерживают, но ее исполнение пока оставляет желать лучшего. Изменится ли ситуация в ближайшее время — неизвестно. Получить комментарий от КРТИ на момент публикации материала не удалось.