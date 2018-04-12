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Петербуржцы смогут узнать о сроках отключения горячей воды через интернет-сервис
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    Петербуржцы смогут узнать о сроках отключения горячей воды через интернет-сервис

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    Петербуржцы смогут узнать о сроках отключения горячей воды через интернет-сервис

    Санкт-Петербург, 12 апреля. Сроки отключения горячей воды можно узнать на запущенном «Теплосетью Санкт-Петербурга» интернет-сервисе.

    Интернет-сервис для проверки сроков отключения горячей воды запустила АО «Теплосеть Петербурга». Для того, чтобы узнать о дате отключения, необходимо перейти по ссылке и указать улицу и номер дома. Отметим, что сервис содержит информацию более чем по десяти тысячам домов, которые находятся в зоне действия компании.

    Напомним, жителей и гостей Санкт-Петербурга власти города просят не трогать маленьких совят в парках и садах. Также ранее сообщалось о том что, выкатное поле стадиона «Санкт-Петербург» планируют протестировать в апреле 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
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