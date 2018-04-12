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Петербуржцев просят не трогать совят в парках и садах города
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    Петербуржцев просят не трогать совят в парках и садах города

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    Петербуржцев просят не трогать совят в парках и садах города

    Санкт-Петербург, 12 апреля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга власти города просят не трогать маленьких совят в парках и садах.

    Как передает пресс-служба Смольного, горожанам не стоит переживать, если птенцы выпали из гнезда, а, тем более, нести в ветеринарные клиники.

    «Если совенок целый, держит симметрично крылья, на его теле не видно явных травм, оставьте его в покое. В крайнем случае можно перенести его с тропинки и подсадить на нижние ветви деревьев в радиусе 50–100 метров от места падения, чтобы малыша нашли родители»,  — цитирует «78. ru» ветеринарного врача-орнитолога Центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» Марию Маркину.

    Врач добавила, что совенка категорически запрещено уносить далеко от места его падения, так как он может погибнуть без опеки родителей. Также нельзя забирать птенца домой — это браконьерство.

    Автор: Алексей Громов
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