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Выкатное поле на «Санкт-Петербург Арене» протестируют в конце апреля
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    Выкатное поле на «Санкт-Петербург Арене» протестируют в конце апреля

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    Выкатное поле на «Санкт-Петербург Арене» протестируют в конце апреля

    Санкт-Петербург, 12 апреля. Выкатное поле стадиона «Санкт-Петербург» планируют протестировать в апреле 2018 года.

    Петербургскую арену планируют выкатить в промежутке между матчами «Зенита» 18 и 29 апреля текущего года. Соответствующую информацию передает передает «РИА Новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. В сообщении аппарата вице-губернатора отмечается:

    «Непосредственно на «Санкт-Петербург Арене» вице-премьеру Аркадию Дворковичу показали, помимо чаши с трибунами и полем, единый центр управления стадионом, освобожденную для перемещения футбольного поля внешнюю площадку, перенесенный для этой цели медиацентр».

    После тестирования поле планируют подключить к системам и проверит его функционал, после чего закатят обратно под крышу. Следующий выезд поля запланирован на середину мая.

    Автор: Алексей Громов
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