Жильцы дома на Народного Ополчения вернутся в квартиры в конце мая

В Санкт-Петербурге на проспекте Народного Ополчения продолжается восстановление дома после взрыва газопровода на верхних этажах 13 марта 2018 года. Федеральное агентство новостей уточнило, почему продлили ремонт, к какому сроку строители планируют завершить основные ремонтные работы и когда жители смогут вернуться в квартиры.

Взрыв бытового газа 13 марта в квартире 105 дома 219 по проспекту Народного Ополчения полностью разрушил четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, вынес стеновые панели, межэтажное перекрытие, крышу лифтовой шахты, выбил окна в квартирах до шестого этажа.

Чудом пострадали лишь три человека, один из них — житель квартиры, в которой осталась открытой конфорка газовой плиты. Из здания экстренно эвакуировали 82 жителей, среди которых было шесть лежачих больных — их временно разместили в одной из больниц города. По воспоминаниям очевидцев, пожарная и спасательная техника МЧС оказалась у пострадавшего дома в считанные минуты, через полчаса в соседней 399-й гимназии развернули пункт для помощи жильцам: людей встречали медики и психологи, соседи несли одежду и горячую еду. К концу дня спасатели разрешили вернуться домой жителям всех парадных дома, кроме третьей, где произошел взрыв (всего в здании пять подъездов и 179 квартир). Утром следующего дня сотрудники МЧС передали здание строителям, началась уборка территории вокруг дома, восстановление кабелей и труб, возведение строительных лесов для ремонта.

Жители пострадавших квартир в третьей парадной первую ночь после взрыва провели в актовом зале гимназии, но уже на следующий день квартиры маневренного фонда предложили им Красносельский, Кировский и Фрунзенский районы города. В первые же дни после взрыва власти опрометчиво заявили о том, что все повреждения будут устранены в течение месяца, но в начале апреля вице-губернатор Николай Бондаренко встретился с жителями и озвучил им совсем другие даты — сроки перенесли на май.

Как стало известно ФАН, первые заявления о восстановлении в течение месяца были сделаны без учета строительных экспертиз, позже строители вернули всех на землю, трезво оценив масштаб разрушений. По результатам обследования АО «КБ ВиПС», категория технического состояния здания определена как работоспособная, за исключением зоны, пострадавшей от взрыва. Ремонт требуется в 22 квартирах. К этому времени специалисты подрядной организации ООО «Балтпромхолод» уже демонтировали плиты, частично реконструировали лестницы и места общего пользования, а также приступили к восстановлению инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения.

Источник ФАН в местной администрации МО Урицк уточнил, какие именно работы ведутся сейчас в пострадавшем доме.

«Сейчас все перекрытия разобраны: пришлось разбирать их не только на восьмом и девятом этажах, а вплоть до шестого, — рассказал собеседник ФАН. — Теперь начнется заливка по новой технологии, то есть сначала установят опалубку, потом арматуру — и зальют бетоном. По мере отливки и установки перекрытий будут вытягивать новый газопровод. От подвальной точки подключения и до самых верхних этажей будет установлено совершенно новое оборудование, параллельно будет восстанавливаться электроснабжение. Строители говорят, что нужно будет также уделить внимание системам газо- и электроснабжения второй и четвертой парадной — их тоже задело при взрыве».

По словам источника ФАН в местной администрации, общестроительные работы завершатся к середине мая, далее начнутся отделочные работы, и к концу мая строители намерены закончить восстановление дома настолько, чтобы в него могли вернуться жильцы.

Напомним, что в городе с разницей в две недели пострадали два жилых дома: 28 марта случился пожар в многоквартирном доме на Коломяжском проспекте. ФАН подробно писало о плачевном состоянии дома и еще более плачевных попытках управляющей компании восстановить нормальную жизнь после пожара.

До сих пор две парадные и около 270 квартир остаются без электричества, последствия пожара все еще не ликвидированы, а жильцы продолжают выяснять отношения с управляющей компанией «Уютный дом Коломяжский». Судя по согласованному графику мероприятий, монтажные работы по восстановлению электропитания завершатся не раньше 31 мая, а ремонтные работы в парадных — не ранее конца июля. Жильцы не намерены ждать так долго: уже написано несколько писем в администрацию президента России, а в пятницу запустится сайт «Уютный ад», где будет подробно освещаться конфликт с управляющей компанией.