Центр Петербурга сковали пробки

Санкт-Петербург, 12 апреля. Пятибалльные пробки образовались сегодня днем на центральных улицах Санкт-Петербурга.

В соответствии с данными сервиса «Яндекс. Пробки», движение автомобильного транспорта затруднено по Садовой улице и Невскому проспекту. Ситуация на городских магистралях оценивается в пять баллов, водители движутся со скоростью три километра в час.

Пробки на Садовой улице от Сенной площади и заканчиваются в районе въезда на Троицкий мост. А по Невскому проспекту движение затруднено от перекрестка с Думской улицей до Литейного проспекта. Также пробки образовались на Васильевском острове, по Благовещенскому и Дворцовому мостам, набережной реки Мойки и улице Пестеля.