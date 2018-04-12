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Центр Петербурга сковали пробки
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    Центр Петербурга сковали пробки

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    Центр Петербурга сковали пробки

    Санкт-Петербург, 12 апреля. Пятибалльные пробки образовались сегодня днем на центральных улицах Санкт-Петербурга.

    В соответствии с данными сервиса «Яндекс. Пробки», движение автомобильного транспорта затруднено по Садовой улице и Невскому проспекту. Ситуация на городских магистралях оценивается в пять баллов, водители движутся со скоростью три километра в час.

    Пробки на Садовой улице от Сенной площади и заканчиваются в районе въезда на Троицкий мост. А по Невскому проспекту движение затруднено от перекрестка с Думской улицей до Литейного проспекта. Также пробки образовались на Васильевском острове, по Благовещенскому и Дворцовому мостам, набережной реки Мойки и улице Пестеля.

    Автор: Алексей Громов
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