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Новые штрафы грозят забывчивым пассажирам метро в Петербурге
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    Новые штрафы грозят забывчивым пассажирам метро в Петербурге

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    Новые штрафы грозят забывчивым пассажирам метро в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 апреля. Штраф в размере от тысячи до пяти тысяч рублей грозит пассажирам, которые забывают вещи в городском метрополитене.

    Соответствующую информацию передает «78.ru» со ссылкой на законопроект депутатов Марии Щербаковой и Дениса Четырбока, опубликованный на официальном сайте городского парламента. Также вводятся штрафы для гадалок, попрошаек и назойливых торговцев.

    Пассажирам, которые забывают вещи в метрополитене, грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей. В свою очередь,  гадалки и попрошайки будут платить от четырех до пяти тысяч рублей, торговцы  — от трех до 20 тысяч рублей. Максимальные наказания предусмотрены для юридических лиц.

    Автор: Алексей Громов
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