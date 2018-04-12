Новые штрафы грозят забывчивым пассажирам метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 апреля. Штраф в размере от тысячи до пяти тысяч рублей грозит пассажирам, которые забывают вещи в городском метрополитене.

Соответствующую информацию передает «78.ru» со ссылкой на законопроект депутатов Марии Щербаковой и Дениса Четырбока, опубликованный на официальном сайте городского парламента. Также вводятся штрафы для гадалок, попрошаек и назойливых торговцев.

Пассажирам, которые забывают вещи в метрополитене, грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей. В свою очередь, гадалки и попрошайки будут платить от четырех до пяти тысяч рублей, торговцы — от трех до 20 тысяч рублей. Максимальные наказания предусмотрены для юридических лиц.