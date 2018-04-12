Петербургский суд оштрафовал экс-ректора института управления и права за хищение 10 млн рублей

Санкт-Петербург, 12 апреля. Суд Санкт-Петербурга оштрафовал бывшего ректора Института управления и права за хищение десяти миллионов рублей.

Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в объединенной пресс-службе судов, Смольнинский районный суд признал виновным в хищении десяти миллионов рублей Владимира Дежкина, бывшего ректора негосударственного образовательного частного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский институт управления и права»

Установлено, что Владимир Дежкин похитил десять миллионов рублей, которые представляют собой доходы сотрудников института за два года в период с 2012 по 2014 год и деньги, рассчитанные на хозяйственные нужды образовательного учреждения.

«Имея реальную возможность обеспечить полную выплату заработной платы, полностью не выплачивал ее сотрудникам НОЧУ ВПО, а всего не выплатил заработную плату за указанный период на общую сумму 3 338 014 рублей 42 копейки», — отмечается в сообщении.

Отметим, что бывший ректор полностью признал свою вину. По решению суда, он должен выплатить штраф в размере двухсот тысяч рублей и возместить в полном объеме похищенные им средства в размере 10 миллионов 979 тысяч рублей.