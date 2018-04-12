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Детенышей нерп заметили петербуржцы в городских каналах и реках
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    Детенышей нерп заметили петербуржцы в городских каналах и реках

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    Детенышей нерп заметили петербуржцы в городских каналах и реках

    Санкт-Петербург, 12 апреля. Жители Санкт-Петербурга заметили маленьких нерп, плывущих вместе со льдом по городским каналам из Ладожского озера.

    Как передают городские издания со ссылкой на слова очевидцев в социальной сети «В Контакте» в группе «Спасение тюленей», специалистов просят о помощи под фотографией маленькой нерпы, замеченной в речном канале, а именно в водах реки Фонтанки рядом с Большим драматическим театром имени Товстоногова.

    «…Если сегодня будете прогуливаться по набережным, обращайте, пожалуйста, внимание на спуски к воде и отмели — там может вылезти отдыхать этот крошечный путешественник. Если увидите, звоните 699–23–99», — отмечается в сообщении пользователей соцсети.

    Автор: Алексей Громов
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