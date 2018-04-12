Детенышей нерп заметили петербуржцы в городских каналах и реках

Санкт-Петербург, 12 апреля. Жители Санкт-Петербурга заметили маленьких нерп, плывущих вместе со льдом по городским каналам из Ладожского озера.

Как передают городские издания со ссылкой на слова очевидцев в социальной сети «В Контакте» в группе «Спасение тюленей», специалистов просят о помощи под фотографией маленькой нерпы, замеченной в речном канале, а именно в водах реки Фонтанки рядом с Большим драматическим театром имени Товстоногова.