Не Гагариным единым: в Петербурге предложили назвать улицу именем космонавта Гречко

Санкт-Петербург, 12 апреля. Петербуржцы просят назвать одну из улиц города в честь космонавта, Героя Советского Союза Георгия Гречко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В День космонавтики в России вспоминают не только легенду космоса Юрия Гагарина, но и других космонавтов, благодаря которым мы долгое время заслуженно считались первыми в космосе. В эти дни в Петербурге топонимическая комиссия рассматривает просьбу местных жителей о наименовании одной из улиц города в честь дважды Героя Советского Союза Гречко.

Рожденный в Ленинграде Гречко ушел из жизни в прошлом году 8 апреля, и петербуржцы (к ним подключилась и Федерация космонавтики России) сразу же попросили правительство города назвать именем знаменитого и уважаемого земляка одну из улиц или школу на Васильевском острове, где учился космонавт. 12 апреля 2017 года инициативу общественников поддержал депутат Госдумы и член регионального штаба ОНФ в Петербурге Сергей Вострецов.

«Известно, что на аллее Героев в Парке Победы есть памятник летчику-космонавту Георгию Гречко, и присвоение улице его имени будет нашей данью памяти легендарному ленинградцу, прославившему наш город, и станет важным элементом воспитания будущих поколений», — считает депутат.

В 2015 году губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал обновленное постановление о наименовании городских объектов. В нем указано, что «присвоение имен, фамилий выдающихся личностей может производиться только по истечении 20 лет со дня смерти выдающейся личности».

Исключение сделано для Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, Героев Труда Российской Федерации, почетных граждан Санкт-Петербурга, а также граждан Российской Федерации, награжденных орденом Славы трех степеней или орденом Трудовой Славы трех степеней, орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени или орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Так, по закону, в Петербурге могут на равных правах появиться проспект Даниила Гранина, площадь Виктора Цоя или улица Георгия Гречко. По информации ФАН, решение о наименовании улицы Санкт-Петербурга в честь космонавта Гречко будет принято в конце апреля.

Школа №5 Василеостровского района примет решение об увековечении памяти своего выпускника самостоятельно. Георгий Гречко – не единственный легендарный ученик этого учебного заведения. В разное время там учились сыновья князей Гагарина, Голицына, графов Олсуфьева и Стенбок-Фермора, представители семей предпринимателей Варгуниных, Дурдиных, Елисеевых, Торнтонов и потомки Бенуа, Гриммов, Добужинских, Рерихов, Римских-Корсаковых, Семеновых-Тяншанских. Более 100 выпускников стали докторами наук, 30 избраны действительными членами или членами-корреспондентами Академии наук или Академии художеств. Среди учившихся в школе были будущие ректоры Университета, один из губернаторов города, контр-адмиралы и другие военачальники, поэты и писатели, режиссеры и композиторы.

Георгий Гречко провел в космосе 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд. Во время одного из трех своих полетов он вышел в открытый космос на 1 час 28 минут. В 1977 году он вместе с экипажем «Союза-26», «Союза-27» и «Союза-28» стал одним из первых космонавтов, которые встретили в космосе Новый год. В 1985 году Гречко в третий раз отправился в космос и стал самым пожилым человеком в нашей стране, побывавшим на орбите — ему было 54 года.

В честь полета Гречко и Романенко на космическом корабле «Союз-26» в 1977-1978 годах одну из улиц Северодвинска навали улицей Советских космонавтов, но имя самого космонавта с большой вероятностью появится на российских картах уже в этом году.