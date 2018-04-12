Три съезда на КАД в Петербурге перекроют из-за ремонта

Санкт-Петербург, 12 апреля. Три съезда на Кольцевой автомобильной дороге перекроют из-за проведения ремонтных работ.

Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в четверг, 12 апреля, в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В период с 23:00 часов вечера 14 апреля до шести часов 15 апреля перекроют три съезда на КАД.

«Будут полностью перекрыты съезд из Санкт-Петербурга с Шафировского проспекта на внешнее кольцо КАД и съезды с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на Шафировский проспект и на внутреннее кольцо», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Автомобилистов об изменениях предупредят с помощью соответствующих дорожных знаков, ограждающих барьеров, световой сигнализации, которые установят на участках съездов.