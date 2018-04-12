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Репетиция парада Победы пройдет на аэродроме в поселке Горелово
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    Репетиция парада Победы пройдет на аэродроме в поселке Горелово

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    Репетиция парада Победы пройдет на аэродроме в поселке Горелово

    Санкт-Петербург, 12 апреля. Репетиция парада Победы пройдет на аэродроме в историческом районе Горелово в Санкт-Петербурге.

    Как передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные пресс-службы Западного военного округа, репетицию парада Победы проведут на аэродроме в поселке Горелово.

    «На взлетно-посадочной полосе аэродрома водители многотонных машин будут оттачивать навыки по управлению техникой при движении в парадном строю, добиваясь ювелирной точности», — цитирует телеканал слова источника в пресс-службе Западного военного округа.

    В рамках парада представят 95 единиц техники, среди которых бронетранспортеры БТР-82А, автомобили повышенной проходимости «Тайфун-К», транспортные средства «Тигр», боевые машины реактивной артиллерии БМ-21 «Торнадо», пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

    Автор: Алексей Громов
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