Репетиция парада Победы пройдет на аэродроме в поселке Горелово

Санкт-Петербург, 12 апреля. Репетиция парада Победы пройдет на аэродроме в историческом районе Горелово в Санкт-Петербурге.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные пресс-службы Западного военного округа, репетицию парада Победы проведут на аэродроме в поселке Горелово.

«На взлетно-посадочной полосе аэродрома водители многотонных машин будут оттачивать навыки по управлению техникой при движении в парадном строю, добиваясь ювелирной точности», — цитирует телеканал слова источника в пресс-службе Западного военного округа.

В рамках парада представят 95 единиц техники, среди которых бронетранспортеры БТР-82А, автомобили повышенной проходимости «Тайфун-К», транспортные средства «Тигр», боевые машины реактивной артиллерии БМ-21 «Торнадо», пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».