Международный конкурс «Макаронный строитель» стартовал в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 апреля. Ежегодный международный конкурс «Макаронный строитель» стартовал в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете.

Как передает пресс-служба университета, студенты высших учебных заведений и школьники-абитуриенты принимают участие в ежегодном международном конкурсе под названием «Макаронный строитель». В рамках конкурсного мероприятия участники соревнуются в двух номинациях: «Самое высокое сооружение. Башни», где участникам нужно построить высокую и устойчивую башню, и «Сооружение с наибольшим пролетом. Мосты», в рамках чего необходимо сконструировать мост с наибольшим пролетом.

«Строить из макарон — серьезное занятие. Основной целью конкурса является практическое применение студентами своих знаний по строительной механике, архитектуре и другим дисциплинам, выявление активных студентов, вовлечение их в общественную жизнь университета», — цитирует «78.ru» слова организаторов.

Отметим, что главная задача сконструированного объекта — выстоять ночь и предстать на следующий день перед членами жюри.